Comemorare ad hoc pentru Ilie Gâzea, protestatarul mort!

14:20

Andrada Bârsăuan este cunoscută pe scena românească de muzică populară pentru glasul ei angelic și de fiecare dată încântă inimile românilor cu prezența ei, în costum popular. Tânăra face însă senzație pe rețelele de socializare, pozând în diferite costum de baie. Cu una dintre aparițiile sale la plajă a stârnit imaginația bărbaților: ea a purtat […] The post O cântăreață de muzică populară, apariție HOT la plajă! Cum arată costumul de baie cu care Andrada Bârsăuan a atras toate privirile appeared first on Cancan.ro.