U CRAIOVA - CONCORDIA CHIAJNA 0-1 // Mangia explică problemele echipei după înfrângerea cu Concordia: "Aceste lucruri m-au nemulțumit" » Cum explică forma slabă a lui Mitriță

Devis Mangia, antrenorul Craiovei, a analizat înfrângerea suferită de echipa sa pe teren propriu în fața Chiajnei, 0-1. Italianul a încercat să explice și forma slabă a lui Mitriță. "Din punctul meu de vedere am jucat foarte bine timp de 70 de minute. Veneam după partida dificilă de joi cu Leipzig, așa că nu am de ce să nu fiu mulțumit. Am avut ocazii mari, prin Cicâldău și Baicu. Trebuie să lucrăm în continuare. ...

