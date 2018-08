Bacalaureat: Proba la limba maternă, susţinută marţi de absolvenţii de liceu aparţinând minorităţilor naţionale

04:20

Jean Constantin, pe numele său real Constantin Cornel Jean, s-a născut la Techirghiol, judeţul Constanţa, la 21 august 1928, mama sa fiind de etnie grecească.A urmat cursurile Şcolii de Normatori la Canalul Dunăre Marea Neagră, apoi s-a angajat la I.M.U. Medgidia şi a înfiinţat o brigadă artistică, cu care a câştigat câteva premii. A fost, de asemenea, artist la Casa de Cultură din Constanţa.La finele anului 1957 a debutat pe scenă la secţia de estradă din cadrul Teatrului de Stat Fantasio din Constanţa. Jean Constantin a rămas angajat al acestui teatru până la pensionare.A fost unul dintre cei mai mari actori români, interpret de roluri comice, ''maestrul comediei" şi al teatrului de revistă, remarcându-se de-a lungul timpului în spectacole de divertisment şi în show-uri de televiziune. Rămân memorabile scheciurile interpretate alături de alţi mari actori, precum Dem Rădulescu sau Ştefan Bănică. S-a bucurat de o deosebită popularitate şi a susţinut numeroase spectacole atât în România, cât şi în străinătate, în turnee efectuate alături de alte nume mari ale scenei româneşti. Actorul a jucat în circa 80 de filme, între care amintim: "Baronul Ecluzei" (1960), ''Procesul alb'' (1965), ''Maiorul şi moartea'' (1967), "Răzbunarea haiducilor"(1968), "Zile de vară" (1968), "Prea mic pentru un război atât de mare" (1969), ''Săptămâna nebunilor'', ''Zestrea Domniţei Ralu'', ''Ultimul cartuş'' (1973), ''Fraţii Jderi'' (1974), ''Un comisar acuză'', ''Evadarea'' (1975), "Toate pânzele sus'' (1976), ''Cuibul salamandrelor'' (1976), ''Eu tu şi Ovidiu'' (1977), ''Nea Marin Miliardar'' (1979), ''Duelul'' (1981), ''Masca de argint'' (1984), ''Colierul de turcoaze'' (1985), ''Cucoana Chiriţa'' (1986), ''Chiriţa în Iaşi'', ''Miss Litoral'' (1990), ''A doua cădere a Constantinopolului'' (1993), ''Paradisul în direct'' (1995), ''Punctul zero'' (1996), ''Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii'' (2006), ''Păcală se întoarce'' (2006), ''Roming'' (2007), potrivit cinemagia.ro.A devenit celebru în anii '70 mai cu seamă datorită seriei de filme de comedie "B(rigada) D(iverse)", unde a jucat alături de Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Iurie Darie, şi în care a interpretat rolul Patraulea. De un mare succes s-a bucurat şi serialul de televiziune ''Toate pânzele sus'' (1976), în care Jean Constantin a interpretat rolul turcului Ismail. Foto: (c) Stefan Ciocan / AGERPRES FOTOUltimele filme în care actorul a apărut pe marele ecran sunt ''Supravieţuitorul'' (2008) şi ''Poker'' (2010), ambele în regia lui Sergiu Nicolaescu. În pelicula ''Supravieţuitorul'', Jean Constantin a reînviat personajul ''Limbă'' din filmul ''Un comisar acuză'', de acelaşi regizor.A jucat şi pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, fiind distribuit în spectacolul "O scrisoare pierdută", de Radu Beligan. A jucat şi în serialele de televiziune "Vine poliţia!" şi "Regina", precizează cinemagia.ro.În 2003 a primit din partea UNITER Premiul special pentru teatru de revistă, iar Consiliul Director al Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF) i-a acordat ''Clacheta de aur'' şi o medalie jubiliară ''Magna cum Laudae''. Preşedinţia României i-a conferit artistului, în 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, Categoria D - "Arta Spectacolului", ''în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba artei scenice şi a spectacolului''.Jean Constantin a primit, de asemenea, în 2006, Diploma de excelenţă pentru rolul din filmul ''Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii'', precum şi Premiul pentru întreaga activitate la Gala Premiilor Gopo din 2008. Foto: (c) Alex Micsik / AGERPRES FOTOÎn 2007 a fost învestit drept Cavaler de Malta al Ordinului "Sf. Ioan" de Ierusalim, într-o ceremonie desfăşurată la Suceava.La 22 aprilie 2010, Jean Constantin şi Draga Olteanu-Matei au sărbătorit, împreună cu cei mai iubiţi actori şi cântăreţi de muzică uşoară şi populară, 55 de ani de carieră de excepţie, prin spectacolul ''Frumosu de la Marea Neagră'', care a avut loc la Sala Palatului din Bucureşti. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTOJean Constantin este cetăţean de onoare al oraşului Constanţa, unde a locuit, iar teatrul din Techirghiol îi poartă astăzi numele - Teatrul de vară ''Jean Constantin''.A murit la 26 mai 2010 la Constanţa şi a fost înmormântat în Cimitirul Central din acest oraş. AGERPRES (Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Daniela Juncu)