Radiografia pieţei telecom la jumătatea anului, pe ce mizează fiecare operator

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat luni atributiile deputatului PSD Carmen Mihalcescu, vicepresedinte al forului legislativ, pe perioada cat se afla in concediu. Carmen Mihalcescu este sotia lui Horia Mihalcescu, actual consilier de imagine al lui Liviu Dragnea. Mihalcescu a lucrat in trecut si pentru Elena Udrea, scrie aktual24.ro. Implicarea lui Mihalcescu in consilierea Elenei Udrea a atras atentia asupra afacerilor sale, in centrul carora trona Sorin Ovidiu Vintu. De altfel, Mihalcescu a fost purtator de cuvant al Petromservice, firma infiintata de Liviu Luca si consiliata „financiar” de Sorin Ovidiu Vintu. Compania prin intermediul careia i-a acordat consultanta Elenei Udrea, Red Apple Communication International SRL, era detinuta, in proportie de 50%, de Comac Ltd, un offshore controlat de Sorin Ovidiu Vintu. Restul actiunilor se imparteau in mod egal intre Horia Mihalcescu si Ioana-Elena Varsta. Articolul integral pe AKTUAL24