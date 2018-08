TAINA Ecaterinei Andronescu a fost DEZVĂLUITĂ. Tabăra lui Dragnea a livrat-o publicității. ALERTĂ

09:30

Am descoperit că noul sistem (democrația liberală n.r.) are, ca și cel vechi (comunist n.r.), un puternic simț al dușmanului. De îndată ce democrația a început să prindă rădăcini în țara mea, am constatat că modelul dualist din regimul trecut (cine nu e cu noi e împotriva noastră n.r.) continuă să existe și în noile condiții- băieții buni cu idei nobile contra băieților răi cu idei proaste.