Cea mai puternică rugăciune pentru aflarea adevărului! Ce să rostești când ceilalți te nedreptățesc

10:20

Aproape ca nu exista persoana care sa nu fi incercat cel putin o data in viata o dieta de slabit sau un program prin care sa scape de cateva kilograme. Sigur ca la nivel declarativ cu totii stim ce este bine pentru a ne pastra sanatatea, dar uneori dorinta de a arata si de a ne simti bine in propriul corp indeamna si cate practici mai putin recomandate de catre specialisti. Aspectul fizic per ansamblu conteaza, asadar nu putem vorbi despre un corp armonios atata vreme cat obiceiurile nesanatoas...