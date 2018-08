Culori pastelate – care sunt și cum se aplică în pictură și design

11:50

Echipa Romaniei de robotica a participat in perioada 16-18 August la Olimpiada Internationala Robotica First Global pentru elevi de liceu. Competitia a avut loc in capitala Mexicului, Mexico City, unde au participat echipele nationale de robotica din 161 de tari. Competiţia s-a desfăşurat pe Arena Ciudad de Mexico, iar tema propusă de organizatori a fost […]