Conserve pentru iarnă: Zacuscă de ghebe

Biletul Zilei 21.08.2018! Debut cu dreptul și cu verde pentru biletele a1.ro în această săptămână. Biletul ”La sigur” a oferit o cotă excelentă cu doar trei meciuri de luni seara. Am mizat pe tenis și fotbal, o combinație perfectă, iar la final am fost cu profitul adjudecat! Biletul Zilei 21.08.2018! Oferta de marți nu este una impresionantă. Sunt meciuri din Europa, însă puține și extrem de dificile. Am analizat însă extrem de atent și am găsit 3 evenimente cu șanse mari de WIN! Am mers, ca și...