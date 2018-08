Stil de succes cu Ellida Toma: Hainele pictate manual sunt moda de care te vei îndrăgosti imediat!

13:20

Când toată lumea se aștepta ca Dinamo să-l vândă pe Dan Nistor la FCSB, Ionuț Negoiță a scos ”asul” din mânecă și l-a vândut pe May Mahlangu la campioana Bulgariei Ludogoreț Razgrad. May Mahlangu, unul dintre cei mai în formă și importanți jucători din echipa lui Florin Bratu, va ajunge în Bulgaria, la Ludogoreț, anunță gsp.ro. Bulgarii ar urma să achite 500.000 de euro pentru unul dintre cei mai buni jucători ai clubului. Sud-africanul va primi un salariu de 30.000 de euro pe an. La Dinamo, Ma...