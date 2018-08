Rusia va începe să livreze Turciei sistemul de apărare antiaeriană S-400 în 2019

15:30

Peste 400 de evenimente vor fi organizate în cadrul ediţiei din acest an a "Puppets Occupy Street", care se desfăşoară de cinci ani la Craiova în perioada 25 august - 1 septembrie, singurul festival de arta animaţiei din România, derulat exclusiv în spaţii neconvenţionale şi la care participă doar artişti independenţi şi trupe private.Organizat de Teatrul Colibri şi finanţat de Primăria şi Consiliul Local Municipal Craiova, festivalul din acest an va fi dedicat elementului Pământ, după ce, de la ediţia pilot, din 2014, ultimele trei ediţii au fost dedicate elementelor primordiale Apa, Focul şi Aerul.Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a afirmat că acest festival este poate evenimentul care aduce Craiova cel mai aproape de Europa, de normalitate şi de ceea ce reprezintă evenimentele de cultură în lumea modernă."Aceste festival, care a ajuns la cea de-a cincea ediţie, a crescut în mod substanţial an de an şi la ora aceasta a devenit unul de talie internaţională, este respectat şi recunoscut şi tinde să ajungă la performanţele festivalurilor asemănătoare din Avignon, Charleville-Mézieres şi din Edinburgh, care sunt deja consacrate şi în prim-planul acestor manifestări din Europa. Ceea ce faceţi voi la Teatrul Colibri este un lucru deosebit, iar acest eveniment niciodată nu s-ar putea face fără munca şi trăirile voastre, indiferent de finanţare şi de sumele de bani care ar fi alocate. Până în anul 2012 nici nu gândeam la un astfel de eveniment. Deja am pătruns în lumea modernă, în lumea care trebuie să ne reprezinte, pentru că eu îmi doresc foarte mult să nu considere nimeni Craiova ca fiind un oraş de periferie în care lucrurile europene pătrund mai greu decât în nordul ţării, ba pătrund şi pătrund bine, şi sunt de foarte bună calitate", a spus primarul Craiovei, marţi, într-o conferinţă de presă. Directorul Teatrului Colibri din Craiova, Adriana Teodorescu, a declarat că festivalul este susţinut financiar 100% de Primăria şi Consiliul Local Craiova, însă are susţinere şi din partea comunităţii, a unor asociaţii de voluntari şi a tuturor regiilor şi instituţiilor din subordinea CL."Anul acesta avem aproape 400 de evenimente. Este un mare efort, dar dacă nu am avea această echipă foarte mare a comunităţii, nu am face faţă şi acest festival nu ar exista. Există foarte multe festivaluri care se fac, dar care au nişte reţete statice, rigide şi care nu dezvoltă atât de mult", a afirmat Adriana Teodorescu.Actriţa Geo Dinescu a declarat că festivalul Puppets Occupy Street a ajuns să fie asemănător celor din Avignon, Charleville-Mézieres, "10-15%, la ediţia din acest an venind şi trupe care merg la aceste festivaluri de recunoscute în Europa."Pe străzile Craiovei vor fi trupe care merg la festivaluri de animaţie recunoscute în Europa, cu spectacole absolut fabuloase. Faţă de anul trecut avem mult mai multe evenimente. Vor fi opt zile de poveste care vor fi deschise pe 25 august cu o paradă prin centrul Craiovei", a spus Geo Dinescu.În acest an, păpuşari din lumea întreagă cu ajutorul unor păpuşi uriaşe, care alegorice, spectacole pe străzi, în parcuri, grădini, pieţe publice, ateliere, expoziţii vor pune Pământul în centrul universului Puppets Occupy Street, încheindu-se astfel ciclul poveştilor care au pus în valoare elementele primordiale."La ediţia din acest an şi-au anunţat participarea companii de teatru private şi artişti independenţi din 17 ţări. Puppets Occupy Street - Earth Edition 2018 înseamnă aproape 400 de evenimente, oferite gratuit publicului, desfăşurate concomitent în 21 de spaţii, faţă de ediţia pilot din 2014, când în cele 8 zile de festival s-au organizat 85 de evenimente. Creat pentru comunitate, festivalul continuă şi în acest an misiunea începută în 2014, aceea de a asigura publicului acces la educaţie prin teatrul de animaţie, prin care de asemenea urmăreşte să dezvolte schimburile interculturale între Craiova şi alte oraşe ale lumii şi să atragă noi categorii de public din diverse medii culturale", au precizat reprezentanţii Teatrului Colibri.Suma estimată pentru acest festival organizat de Teatrul Colibri se ridică la circa 100.000 de euro, este finanţat de Primăria şi Consiliul Local Municipal Craiova şi se derulează cu sprijinul regiilor autonome, instituţiilor de cultură şi a mai multor voluntari din partea JCI Craiova şi Centrului Misionar - Educativ al Parohiei Oota din Craiova, festivalul având şi o componentă caritabilă."Centrul Misionar - Educativ Oota va derula o acţiune caritabilă în cadrul acestui festival care vizează sprijinirea cu rechizite şcolare a copiilor proveniţi din familii şi medii sociale dezavantajate. Vom fi împreună cu voluntari la aproape toate spectacolele şi atelierele organizate în festival unde părinţii care vor participa împreună cu copiii vor putea face donaţii pentru programul pe care noi l-am numit "Şcoala face viitorul, şcoala reface viitorul", făcând referire atât la combaterea abandonului şcolar, cât şi la încurajarea copiilor din aceste medii să meargă la şcoală", a spus preotul Bogdan Trifu.