Război total Mino Raiola - Paul Scholes: "N-ar recunoaște un lider nici dacă l-ar întâlni pe Churchill!"

Presa din Grecia anunță azi că Betis Sevilla și PAOK Salonic au ajuns la un acord, iar Alin Toșca va evolua sub comanda lui Răzvan Lucescu.Fundașul stânga Alin Toșca, 26 de ani, nu intră în planurile antrenorului Quique Setien și va juca sub formă de împrumut la PAOK, timp de un sezon. În plus, grecii au și o opțiune de cumpărare, la finalul sezonului viitor.Potrivit informațiilor GSP. ...