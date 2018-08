Bihor: Patru trupe de teatru independent, în Festivalul Open Studio Act de la Oradea

06:50

Peste 35 de evenimente din România, Anglia, China, Franţa, Israel, Polonia şi Portugalia vor avea loc sub egida celei de-a unsprezecea ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Independent UNDERCLOUD, desfăşurat în perioada 22-31 august, la ARCUB-Gabroveni.Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis AGERPRES, anul acesta festivalul anunţă două noutăţi importante: crearea a două secţiuni - dans şi performance - şi invitarea unor producţii independente din afara Bucureştiului."Iubitorii de artă care vor participa la Festivalul UNDERCLOUD, realizat cu sprijinul Primăriei Capitalei prin ARCUB, vor avea ocazia să participe la spectacole de teatru, spectacole-lectură, dans, performance, workshop-uri, conferinţe, lansări de carte", precizează sursa citată.Printre spectacolele de dans de anul acesta se numără şi două producţii din Israel: The Third Dance - un show care pune în lumină romantismul şi toate clişeele acestuia şi Territorial Opera, conceput de Schlomit Fundaminsky, desemnată de Ministerul Culturii din Israel cea mai promiţătoare tânără coregrafă.Pe de altă parte, secţiunea performance include spectacole precum: Homo Love, Nok !Nok ! şi Institute of Change.O altă noutate pe care o aduce această ediţie este selecţia unor spectacole independente din afara Bucureştiului; Complet alb (Iaşi), În umbra marelui plan (Cluj) şi MaRo (Târgu-Mureş).Dintre categoriile deja consacrate iese în evidenţă secţiunea de spectacole internaţionale, la această ediţie festivalul îndreptându-şi atenţia către artiştii români care fac performanţă în străinătate."Am continuat tradiţia din ultimii cinci ani, aceea de a aduce invitaţi internaţionali şi spectacole străine în premieră în România, iar anul acesta punem reflectoarele pe artiştii români care au succes în afara ţării şi care sunt mai puţin cunoscuţi aici", a declarat Carla-Maria Teaha, directorul executiv al festivalului.Astfel, UNDERCLOUD se va deschide cu The Fever (22 şi 23 august), o producţie franceză care o readuce acasă pe actriţa Simona Măicănescu.O altă producţie care pune în evidenţă contribuţia unui român la un spectacol internaţional este Stretto (22 august). Spectacolul îl are în centru pe dansatorul, profesorul şi coregraful Romulus Neagu, stabilit în Portugalia. Pe 24 august va putea fi urmărit performance-ul londonez Victory Over The Sun, bazat pe spectacolul omonim din 1913 care la momentul lansării a schimbat arta de avangardă din Rusia."În program îşi vor face loc şi anul acesta spectacolele-lectură, workshop-urile şi lansările de carte. Din seria spectacolelor-lectură fac parte "Orbi" (de Petronela Rotaru) şi "mai drăguţ decît dostoievski" (de Nora Iuga şi Angela Baciu), dramatizate de Chris Simion-Mercurian. De asemenea, profesioniştii din industria artelor spectacolului vor putea interacţiona cu artiştii străini prin două workshop-uri de excepţie: Jaroslaw Fret, regizor al Institutului Grotowski din Polonia şi regizorul chinez Tang Shu-Wing, denumit şi "Alchimistul teatrului minimalist", se mai arată în comunicat.Biletele pot fi achiziţionate online prin Mystage sau Eventbook.Organizatorii informează că, începând de luni, 13 august, spectatorii beneficiază de campania 1+1 Viaţa fără cash susţinută de Raiffeisen Bank: la un bilet cumpărat cu un card Raiffeisen Bank de la Casa de Bilete ARCUB- Gabroveni (str. Lipscani 84-90), al doilea bilet este oferit cadou. Această promoţie nu este valabilă şi pentru biletele cumpărate online.Creat în 2008, UNDERCLOUD este primul festival de teatru independent din România. Din 2014 se desfăşoară sub egida programului Europe for Festivals, un important certificat internaţional atribuit de Comisia Europeană şi Asociaţia Festivalurilor din Europa. UNDERCLOUD este un eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, fiind un eveniment cultural co-finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: facebook.com/undercloudfestival