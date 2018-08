“PSD va DISPĂREA din istorie!” Declarația care le dă FIORI celor din partid

15:40

Carmen Dan a declarat, marţi, că nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, în ziua de 10 august, când a avut loc mitingul diasporei, şi că a aflat despre ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice după ce acesta a fost semnat. Speranţa Cliseru a fost consiliera Gabrielei Firea, fiind promovată ulterior de Viorica Dăncilă în funcţia de prefect al Capitalei. „În jurul prânzului am ajuns la minister şi am primit informări pe tot parcursul zilei. Nu am discutat cu doamna prefect (prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, n.r.) în ziua de 10 august. Am primit informaţia pe fluxul informaţional după ce s-a semnat ordinul de restabilire a ordinii publice”, a declarat ministrul de Interne, Carmen Dan, la finalul audierii în comisia de apărare. La sfârşitul audierilor, ministrul de Interne a mai anunţat că susţine „atitudinea deschisă şi transparentă” cu privire la anchetele desfăşurate pe acest subiect şi că, deşi nu a primit o informaţie oficială la audierea din Comisie, a considerat că prezenţa sa este necesară. „Am făcut toate precizările necesare. Avem toată disponibilitatea să punem la dispoziţia membrilor comisiei acest raport. Dacă ei vor considera că sunt aspecte care vor mai trebui lămurite după ce vor analiza şi vor parcurge detaliile acestui raport, suntem la dispoziţia lor. Dincolo de disputele politice, eu cred că astăzi am avut posibilitatea să răspundem la foarte multe dintre întrebările care s-au pus şi în spaţiul public, şi de către membrii comisiei. Urmare a acestui eveniment, încă sunt os erie de activ pe care le derulăm prin structurule competente. (…) Am discutat şi cu domnul preşedinte al comisiei, el va iniţia de îndată procedura de solicitare şi de punere la dispoziţie a raportului şi imediat ce această procedură va fi finalizată, noi vom pune la dispoziţie acest raport”, a spus Carmen Dan. Articolul integral pe ADEVĂRUL