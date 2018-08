FOTO | O femeie a fost acuzată de agresiune după ce a bătut-o pe amanta soțului ei. Confruntarea a avut loc lângă o școală

12:00

Meci de tenis în cosmos! "Partida" a avut loc cu ocazia aniversării a 50 de ani a US Open Astronautul american Andrew Feustel a disputat marţi primul meci de tenis în spaţiul cosmic, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, a anunţat Agenţia spaţială a Statelor […]