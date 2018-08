Paşcan (PMP): MEN vrea să educe părinţii împotriva familiei tradiţionale, să promoveze "omul nou"

14:50

Asociaţia Suporterilor "Peluza Cătălin Hîldan" a anunţat, miercuri, într-un comunicat de presă, că va contribui la mărirea salariului jucătorului echipei FC Dinamo, Dan Nistor, pentru ca acesta să nu plece la clubul rival FCSB."În privinţa lui Nistor, poziţia noastră este categorică: Dinamo nu-şi poate permite să renunţe la căpitanul echipei. Aseară ne-am mobilizat, am discutat cu toţi cei care au un cuvânt de spus în privinţa transferurilor, de la patron până la antrenor, am discutat şi cu jucătorul şi am început consultările cu membrii cotizanţi din programul DDB. În prezent membrii DDB sunt acţionari la Clubul Dinamo. Am reuşit să cumpărăm o parte din acţiuni şi vom continua prin achiziţionarea altor acţiuni. Asta este destinaţia banilor din cotizaţii. Odată intraţi în Club, banii aceştia sunt direcţionaţi acolo unde decid membrii activi (cotizanţi) ai programului DDB. Prima decizie de acest fel este aceea de a contribui cu o sumă de bani la îmbunătăţirea condiţiilor contractuale ale lui Dan Nistor. Vor urma şi alte iniţiative de acest fel. Suntem acţionari minoritari, dar la Dinamo mai sunt şi alţi acţionari minoritari. Avem un cuvânt de spus, la fel cum au şi ei. Diferenţa este că noi chiar facem ceva util pentru Dinamo prin poziţia pe care o avem. Banii strânşi nu sunt pentru noi, nu sunt nici pentru patron, nici pentru coregrafii, unde folosim alte resurse. Banii sunt pentru Dinamo", se arată în comunicatul citat.În ultimele zile finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat că doreşte transferul mijlocaşului dinamovist Dan Nistor, precizând că a făcut o ofertă de 500.000 de euro plus cedarea jucătorului albanez Kamer Qaka. Adus în luna ianuarie a acestui an de la CFR Cluj, Nistor mai are contract cu FC Dinamo încă un an şi jumătate.În acelaşi comunicat, asociaţia suporterilor dinamovişti menţionează că doreşte să cunoască modul în care va fi folosită de club suma de 500.000 de euro primită din transferul lui May Mahlangu la gruparea bulgară Ludogoreţ Razgrad. "E adevărat că Mahlangu se afla în ultimele luni de contract şi că îl puteam pierde gratis, dar vrem să ştim cum vor fi folosiţi cei 500.000 de euro primiţi în schimbul jucătorului. Situaţia este foarte neplăcută, atât din punct de vedere managerial, cât şi din punct de vedere financiar. Continuăm să pierdem prea uşor jucători de valoare. Asta face ca implicarea noastră, a suporterilor să fie cu atât mai necesară", se mai precizează în comunicat.Asociaţia Suporterilor "Peluza Cătălin Hîldan" a primit acţiuni la FC Dinamo ca urmare a proiectului socios "Doar Dinamo Bucureşti" lansat la 29 mai.