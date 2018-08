Adolescenta din Orada care și-a înjunghiat bunica și a evadat de două ori a fost prinsă!

08:30

Teribilismul a fost în toi anul acesta, pe litoral! Doar marți (21 august), trei persoane și-au pierdut viața după ce au ignorat steagul roșu al salvamarilor și s-au avântat în mare. Cazul lor nu este singular. Alți turiști aleg să se arunce în cap de pe stabilopozi, lucru care se dovedește a fi foarte periculos. Un tânăr de 22 de ani, preluat cu targa după ce a sărit de pe stabilopozi în Eforie! Bărbatul nu-și mai simțea corpul