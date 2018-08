Serbia: Vucic este invitat la petrecerea de nuntă a lui Schroeder, la care s-ar putea să fie prezent şi Putin

16:20

Actriţa americană Barbara Harris, care a lucrat cu regizori renumiţi precum Robert Altman şi Alfred Hitchcock, a murit marţi la 83 de ani, potrivit ziarului Chicago Sun Times citat de EFE.Actriţa, care a stat departe de luminile rampei în ultimii ani, a murit în localitatea Scottsdale (Arizona, SUA) în urma unui cancer. Născută la 25 iulie 1935 la Evanston (Illinois), Barbara Harris şi-a început cariera în circuitul teatral din Chicago înainte de a se muta la New York şi a triumfa pe scenele din Broadway.În 1967 a primit premiul Tony pentru cea mai bună actriţă pentru rolul său din musicalul 'The Apple Tree'.Ea a făcut apoi saltul la Hollywood, unde a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar în filmul 'Who Is Harry Kellerman and Why Is He Saying Those Terrible Things About Me?' (1971).Rolurile sale cele mai importante au fost însă în 'Nashville' (1975) în regia lui Robert Altman şi în 'Family Plot' (1976), realizat de Alfred Hitchcock, filmul cu care marele regizor avea să-şi încheie cariera de cineast.Veterana actriţă a jucat şi alături de Jodie Foster în filmul original de 'Freaky Friday' (1976), o comedie în care mama şi fiica fac schimb de corpuri şi care a avut mai multe versiuni cinematografice, precum cea din 2003, cu Jamie Lee Curtis şi Lindsay Lohan în rolurile principale.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)