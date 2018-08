Rusia s-a 'împotmolit' în Siria, Iranul trebuie să se retragă de pe teritoriul sirian, declară John Bolton; Moscova reacţionează

17:00

Clubul corespondenţilor străini din China a declarat miercuri că o jurnalistă americană a fost 'expulzată de facto' din ţară după ce autorităţile au refuzat să-i reînnoiască viza de şedere, informează AFP.Megha Rajagopalan, corespondentă a site-ului american de informare BuzzFeed, lucrează de şase ani în China.Ea a indicat miercuri pe Twitter că Ministerul de Externe chinez a refuzat în luna mai să-i acorde o nouă viză. 'Ei au spus că este o poveste de procedură. Nu prea ştiu de ce au procedat astfel', a scris jurnalista pe reţeaua de socializare. It is bittersweet to leave Beijing after spending six wonderful and eye-opening years as a journalist there. In May, China's Foreign Ministry declined to issue me a new journalist visa. They say this is a process thing, we are not totally clear why. - Megha Rajagopalan (@meghara) August 22, 2018Într-unul din materialele sale, Megha Rajagopalan a scris despre consolidarea drastică a măsurilor de securitate în Xinjiang (nord-vestul Chinei), o regiune lovită în mod regulat de atacuri. Potrivit organizaţiilor pentru drepturile omului, sute de mii de persoane ar fi internate aici în centre de reeducare, conform AFP. Beijingul încearcă să combată gruparea separatistă a etnicilor uiguri musulmani, instituind în regiune măsuri draconice de supraveghere, conform presei internaţionale.Ministerul de Externe chinez a 'refuzat să ofere un motiv clar şi transparent pentru refuzul său de a-i elibera viza', a afirmat Clubul de corespondenţilor străini din China. 'Considerăm acest lucru extrem de regretabil şi inacceptabil din partea unui guvern care a declarat în repetate rânduri că salută mass-media străine care doresc să scrie despre ţară', menţionează acest organism de presă într-un comunicat. Clubul mai spune că a cerut MAE chinez clarificări cu privire la 'raţionamentul care a condus la expulzarea de facto' a jurnalistei americane.Nu este însă pentru prima dată când jurnaliştii străini sunt forţaţi să părăsească această ţara asiatică. Astfel, fosta corespondentă a revistei franceze L'Obs, Ursula Gauthier, a fost expulzată de facto din China la sfârşitul anului 2015, după ce autorităţile au refuzat să-i reînnoiască viza. Beijingul i-a imputat că a luat apărarea unor acte teroriste într-un articol. Înaintea sa, Melissa Chan, corespondenta serviciului englez al Al Jazeera, a fost expulzată din China în 2012. AGERPRES/(AS - autor: Lilia Traci, editor: Sorin Popescu, editor online: Ada Vîlceanu)