Cât de mult a slăbit Carmen Harra de când merge la sală!

11:40

Ionel Ganea şi-a reziliat contractul cu ACS Poli Timişoara, informaţie fiind confirmată de preşedintele clubului, Radu Birlică. Fostul internaţional a mai ameninţat cu plecarea de la echipă, dar a fost întors din drum în ultimul moment. „A fost o reziliere de comun acord, nu o demisie. Pentru moment, doar el şi-a reziliat contractul, staff-ul tehnic […] The post Ionel Ganea s-a despărțit de ACS Poli Timișoara! appeared first on Cancan.ro.