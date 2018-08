Cine e singurul fotbalist disputat de Cosmin Contra și Mirel Rădoi » Selecționerul primei reprezentative a dezvăluit oferta refuzată de Chiricheș

17:10

Chris Evert (63 de ani) a vorbit despre șansele Serenei Williams (36 de ani, 26 WTA) la câștigarea ediției din acest an a US Open. Ultimul Mare Șlem al anului debutează pe 27 august."Generația actuală are o presiune mult mai mare când vine vorba de câștigarea turneelor de Mare Șlem. Cu Serena acolo, totul devine și mai greu, dar presiunea e imensă și pentru ea. E într-o continuă vânătoare după recorduri. ...