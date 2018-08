Avertizare de călătorie! Risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din Grecia

13:10

Daniela Crudu se simte deja schimbată de experiența sa în în Madagascar, în “Ultimul Trib”, emisiune ce poate fi văzută începând din această toamnă la Antena 1. “E superb, parcă sunt într-o poveste aici! Totul e sălbatic, bananele cresc pe drum, mango la fel, deci avem șanse să nu murim chiar de foame, indiferent în […] The post Daniela Crudu, deja schimbată de experiența în Madagascar: “Vă promit că o să vedeți o altă Cruduța, m-am redescoperit!” appeared first on Cancan.ro.