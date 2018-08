Accident în stațiunea 2 Mai! Patru oameni au ajuns la spital din cauza unui șofer băut

15:40

În ultimele luni au tot circulat mai multe zvonuri despre starea lui Michael Schumacher, dar ceea ce este cert e faptul că fanii fostului campion mondial din Formula 1 nu-l vor mai vedea vreodată. Cel puțin asta susține unul dintre prietenii lui apropiația. Acesta susţine că Michael Schumacher este în continuare într-o stare vegetativă, iar familia […] The post Anunț-șoc făcut de un apropiat al lui Michael Schumacher: „Fanii lui nu-l vor mai vedea vreodată!” appeared first on Cancan.ro.