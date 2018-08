JAPONEZII trimit zeci de milioane de euro în România

19:00

Liderul social-democraţilor a venit cu lux de amănunte despre eventuala încercare a unor criminal de a-l ucide."Simțeam că sunt filat, începusem să mă uit mereu în spate, am început să observ indivizi care mă priveau cu insistență, ca să fie văzuți de mine. În prima parte a lunii aprilie au devenit din ce în ce mai ostentativi. Făceau gesturi care semnifică moartea, tot felul de lucruri din astea. M-am îndoit de vreun scenariu, pentru că erau mereu persoane diferite. I-am spus Irinei și mi-a confirmat și ea suspiciunile și mi-a spus că este urmărită. Eram în plin război politic. Într-o seară în aprilie lucrurile au mers mai departe. Eram într-un spațiu public, erau patru indivizi îmbrăcați în haine închise la culoare. Eram într-un grup, la un restaurant. S-au oprit la câțiva metri de mine, unul a făcut un gest din ăsta, apoi s-au întors și au dispărut. La câteva zile după eram pe o străduță în zona 13 Septembrie, au încercat să mă blocheze, am reușit să trec, voiau să îmi deschidă ușile la mașină. Asta mi-a confirmat că au intenții serioase. M-am gândit să vorbesc cu instituții ale statului, am renunțat și am ținut aceste fapte sub tăcere până ieri. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă, nici de moarte și nici de altceva. Am vorbit că au fost amenințări la adresa fiului meu, a familiei mele. Ca să fie foarte clar, nu cred că Soros are vreo implicare", a afirmat Dragnea care a completat că, de atunci, are o maşină care merge mereu în spatele său."Un prieten, care nu e român, mi-a spus că într-adevăr au fost niște străini care au venit să evalueze, dacă ar fi posibil așa ceva, nu vreau să-l implic mai mult, dar este un om destul de bine informat. Acum am mereu o mașină care merge după mine.Dacă un om a dat public adresa unde stau și a incitat ca oamenii să vină peste mine, iar Parchetul nu a făcut nimic, de ce să mai am încredere să mai fac o plângere? Nu mai pot spune ceva, fără o dovadă. Mi-a spus acel prieten despre cine este vorba, dar nu am dovezi. Am bănuieli cine este în spate. De atunci, scene asemănătoare nu s-au mai repetat. M-aș mira ca vreun Parchet să se autosesizeze", a spus Liviu dragnea la Antena 3.