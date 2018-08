Cine are așa ceva pe acasă, poate câștiga bani frumoși. Suma oferită pentru un pachet de Carpați este fabuloasă!...

11:20

Biletul Zilei 23.08.2018! Meciurile sigure de joi luptă pentru un nou câștig. Ieri, într-o zi europeană, am mizat pe două meciuri din Anglia și un duel de la New Haven și am dat lovitura. Nu am avut emoții la niciun duel, deși golurile englezilor de la Norwich au venit destul de târziu.