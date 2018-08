Ciclism: Etapele Turului ciclist al Spaniei, ajuns la cea de-a 73-a ediţie

14:10

Deputatul USR Emanuel Ungureanu s-a prezentat joi la Parchetul General, unde a depus o plângere penală în legătură cu intervenţia în forţă a jandarmilor la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei.La intrarea în sediul Parchetului General, deputatul USR a declarat că a fost "gazat" de către jandarmi, într-o zonă în care erau oameni paşnici, subliniind că a fost vorba de un "atac criminal" şi "o combinaţie de ticăloşie, premeditare şi incompetenţă"."Atacul jandarmilor a fost o combinaţie de ticăloşie, premeditare şi incompetenţă. Cu acest telefon mobil eu am filmat scenele din zona muzeului Antipa. Acolo am fost gazat alături de colegii mei care strângeau semnături pentru campania 'Fără penali'. Eu am avut un astm bronşic în adolescenţă şi efectele acestui gaz au fost foarte neplăcute pentru mine, de asta m-am deplasat în grabă alături de un prieten (...) Ce trebuie să înţelegem din acea seară fatidică de 10 august. Nu aveau ce să caute jandarmi călare şi jandarmi cu câini, care se manifestau ca nişte câini de atac în mijlocul unei mulţimi din spatele oricărei zone de conflict. Muzeul Antipa, zona Girafei, este o zonă care pe tot timpul protestului a fost liniştită. Jandarmii călare şi cei cu câini au venit să instige. Nu exista nicio justificare tactică, tehnică, pentru prezenţa jandarmilor călare în acea zonă (...) Atacul a fost premeditat, iar acele gaze au avut efect de iritare. Jandarmii nu numai că şi-au depăşit atribuţiile de serviciu, dar au atacat tineri. Am fost gazat şi aduc probe video care atestă că tot ce s-a întâmplat în acea seară a fost un atac criminal, care trebuia să se soldeze cu victime, ca să justifice acestui regim autoritar teza că străinii, agenturile, Diaspora, Soros, organizează manifestaţii cu scop violent de îndepărtare a Guvernului", a spus Emanuel Ungureanu.El a afirmat că jandarmii "s-au comportat ca nişte sclavi" şi au executat "ordine demente"."Eu am venit cu probe video, nu cu impresii generale. Am filmat exact momentul în care jandarmii intră călare la rupere, la intimidare, într-o zonă în care se aflau copii, erau oameni paşnici, stăteau în zona din spate a Pieţei, departe de orice grup care ar fi putut să incite (...) Denunţul meu vizează mai multe instituţii. Pe mine mă interesează să ştim cine a fost în spatele acestui plan diabolic, pentru că acolo puteau să moară oameni. Pe mine mă interesează şi sclavii. Jandarmii care s-au comportat ca nişte sclavi sunt oameni de vârsta noastră. Nu pot să spună că vin din comunism, că au trăit în frică. Nu au nicio justificare pentru modul violent în care au executat nişte ordine demente. Jandarmii au alergat oameni pe străzile adiacente, până la ora 1 noaptea", a mai spus deputatul USR.Procurorii militari au deschis un dosar penal în care s-a început urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu în legătură cu modul de intervenţie al jandarmilor în timpul protestului din 10 august. AGERPRES/(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, )