”Iubire cu peripeții” între proprietarul unei pisici și o iubitoare de câini

16:10

Richard Chamberlain, actorul care îl interpretează pe preotul Ralph, din miniseria ”Păsărea Spin”, a avut și o scurtă carieră ca și cântăreț. Printre piesele interpretate de el se numără hiturile ”Three Stars Will Shine Tonight”, ”All I Have To Do Is Dream” și șlagărul formației Carpenters ”They Long To Be Close To You”. În cliul de mai jos vă invităm să-l ascultați interpretând piesa ”All I Have To Do Is Dream”. Happy Channel difuzează mini-seria ”Pasărea Spin” în zilele de 24, 25, 26, 31 augu...