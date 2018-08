Cum s-a jucat cu poliţiştii adolescenta care şi-a înjunghiat bunica. A fugit de la Protecţia Copilului şi i-a provocat pe urmăritori la o cursă de sprint

14:30

Până acum, cred că am uitat de două ori să plătesc rovinieta.Am uitat că cea plătită a expirat, şi am realizat, de fiecare dată, că sunt unmic infractor, în clipa în care am oprit într-o benzinărie să fac plinul, iarla coadă, cineva în faţa mea, de fiecare dată, îşi plătea taxa pentru uninterval anume.