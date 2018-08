Guvernul a aprobat proiectele din domeniile digital, transporturi şi energie ce vor fi promovate la Summitul celor 3 Mări

20:00

Vedete precum Morgan Freeman, Sarah Jessica Parker, Elle Fanning sau Jason Clarke vor fi prezente la Festivalul de Film American de la Deauville, care se desfăşoară în perioada 31 august - 9 septembrie, o ediţie care anul acesta va fi probabil umbrită de scandalurile de hărţuire sexuale de la Hollywood, relatează joi AFP.Morgan Freeman, 81 de ani, 'este un actor uriaş care în cariera sa a făcut alegeri artistice şi politice care îi fac onoare. A venit de două ori la Deauville. Ne-a impresionat prin modestia sa", a declarat la conferinţa de presă, Bruno Barde, directorul festivalului.La întrebarea dacă spectrul scandalului Weinstein va plana deasupra festivalului, Barde a răspuns că el este responsabil cu evenimentul cinematografic şi nu îl interesează acest aspect, iar discutarea actualităţii politice nu intră în atribuţiile sale.Sarah Jessica Parker, 53 de ani, devenită celebră datorită participării sale în serialul 'Sex and the city', se numără şi ea printre vedetele de anul acesta de la Deauville, unde vine să-şi prezinte noul film, 'Here and Now' în regia lui Fabien Constant, pe 6 septembrie.Având la activ 31 de filme realizate în 20 de ani, Elle Fanning, văzută recent în 'Mary Shelley' va fi şi ea prezentă la festival pentru a-şi prezenta noul lungmetraj 'Galveston' alături de realizatoarea Mélanie Laurent.Actorul australian Jason Clarke, 49 de ani, ('The Man with the Iron Heart', ssau 'Terminator : Genisys') va fi prezent la 31 august, cu prilejul vizionării în premieră în Franţa a filmului 'Chappaquiddick' de John Curran, care inaugurează festivalul şi în care îl interpretează pe senatorul american Ted Kennedy.Este anunţată de asemenea prezenţa actriţei britanice Kate Beckinsale, una dintre acuzatoarele lui Weinstein, şi cea a vedetei din filmele pentru adolescenţi 'Divergent', Shailene Woodley.În total 14 filme "independente" se vor afla în competiţie, dintre care patru produse de platforme.Festivalul de Film American de la Deauville atrage anual aproximativ 60.000 de spectatori, potrivit organizatorilor.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)