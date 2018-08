VIDEO / Un compozitor român a făcut o descoperire inedită. Gândurile produc sunete și se pot transforma în muzică!

21:10

Vă rugăm să ne spuneți cum se radiază din circulație o mașină cu care nu mai dorim să circulăm, dar vrem s-o păstrăm în continuare. (Ion Preda, Sălaj). RĂSPUNS: Potrivit actualului Cod Rutier, radierea din evidență a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat inmatricularea sau înregistrarea, doar în cazul scoaterii definitive din […] Post-ul LIBERTATEA TE AJUTĂ: Cum se radiază din circulație o mașină pe care vrei s-o păstrezi, fără s-o mai folosești apare prima dată în Libertatea.ro.