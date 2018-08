DUDELANGE - CFR CLUJ. Steliștii au comentat înfrângerea campioanei în Luxemburg: ”Poate pentru voi e o surpriză”

21:30

Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) e favorita principală a turneului de Mare Șlem de la US Open, care începe luni.Astăzi, liderul mondial s-a antrenat alături de Agnieszka Radwanska (29 de ani, 39 WTA) pe arena principală Artur Ashe.La finalul sesiunii de antrenament, Simona Halep s-a intersectat pe teren cu marele campion elvețian Roger Federer (37 de ani, 2 ATP), favorit doi la ediția din acest an de la US Open. ...