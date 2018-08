Trei fotbaliști din Liga I, filmați pe plaja milionarilor ca la cârciumă: țigări și bere fără număr!

14:50

De o parte și de alta a baricadei, părerile sunt împărțite! Jandarmii care au fost de acord să vorbească cu presa după protestul de pe 10 august susțin că au fost șocați e comportamentul oamenilor care au venit la miting, mai ales de cei „care nu veniseră puși pe bătaie". În afară de ieșirea ministrului […]