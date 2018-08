Fosta președintă a Coreei de Sud, Park Geun-hye, condamnată la 25 de ani de închisoare pentru corupție

16:40

Exatlon, emisiunea care a adunat milioane de telespectatori, se pregătește de sezonul 2, iar lista concurenților din echipa Faimoșilor este completă! „Exatlon”, reality-ul revolutionar, care a impus un nou trend in piata TV din Romania si a redeschis apetitul romanilor pentru competitie sportiva, revine in aceasta toamna la Kanal D si arunca in lupta nume […] The post Lista completă a concurenților din echipa Faimoșilor care vor concura la Exatlon, sezonul 2 appeared first on Cancan.ro.