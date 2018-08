O adolescentă din Iași, aproape în comă alcoolică. Alcoolemie de 2,5 la mie după ce a băut doar bere

09:40

Simona Halep – Kaia Kanepi, în primul tur de la US Open 2018. Un singur meci direct. Traseul spre trofeu. Jucătoarea română, numărul unu mondial şi principala favorită, o va înfrunta pe estonă în prima rundă a turneului, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York.