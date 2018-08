Un joc video a stârnit polemică în Germania

"Through the Darkest of Times", primul joc video comercializat în Germania care ilustrează perioada nazistă, a fost lansat la salonul Gamescom din Koln, care va fi deschis până pe 25 august. Citește mai departe...

