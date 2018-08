Curtea de Conturi publică lista instituţiilor care vor fi verificate în semestrul al doilea

05:10

Festivalul internaţional de muzică eclectică GreenSounds va avea loc la sfârşitul săptămânii în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău), intrarea Charles de Gaulle.UB40, Ky-Mani Marley şi The Hives se numără printre invitaţii evenimentului care aduce, an de an, în aer liber, muzica live ce uneşte generaţiile, potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei."Festivalul cu intrare liberă propune, timp de trei zile, 26 de concerte ale unor artişti şi trupe consacrate din ţară şi din străinătate, pe două scene care vor fi activate succesiv, activităţi recreative şi un spaţiu de street food, propunându-şi să celebreze oraşul, la final de vară, prin muzică şi dans în aer liber", arată comunicatul PMB.Prima zi de festival, vineri, 24 august, îl aduce în faţa publicului pe îndrăgitul artist jamaican Ky-Mani Marley, fiul lui Bob Marley, care vine pentru prima dată în România să îşi cunoască fanii.De asemenea, în prima zi, vor urca pe cele două scene din aer liber: Veran Zorilă, K-Lu, Jurjak, Roa, Toulouse Lautrec, Subcarpaţi şi Basska.Sâmbătă, 25 august, tot pentru prima dată în România, sosesc la Bucharest GreenSounds Festival energicii suedezi de la The Hives, cei care, prin hituri precum "Hate To Say I Told You So", "Main Offender", "Veni Vidi Vicious" şi multe altele, au revitalizat stilurile Garage Rock şi Garage Punk la nivel internaţional. Lor li se alătură, în cea de-a doua zi de festival, austriecii de la Sofa Surfers, promotori ai mixului genurilor muzicale rock şi electronică, cu influenţe de trip hop, dub şi acid jazz.Ziua va fi completată de artişti şi trupe locale precum Hefe, Norunegru, The Kryptonite Sparks, RoadkillSoda, Omul cu Şobolani, Implant pentru Refuz şi Coma.Duminică, 26 august, cele mai îndrăgite hituri de pop reggae ale UB40, precum "Red, Red Wine", "Kingston Town", "One In Ten", "(I Can't Help) Falling In Love With You", dar şi piese de pe noul lor album "A Real Labour of Love", vor răsuna în Bucureşti.În ultima zi de festival, se alătură Club des Belugas, una dintre cele mai importante trupe germane de Nujazz din Europa.Pe cele două scene din parc, vor mai urca, succesiv, trupele româneşti The Details, Grimus, NextEx, The Amsterdams, artista Valeria Stoica şi DJ-ii CS84 şi Guz.Festivalul este organizat de Primăria Capitalei, prin Creart - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti.* În perioada 24-26 august, în incinta curţii interioare a Castelului Bran şi în Biserica Evanghelică Râşnov, se va desfăşura cea de a VI-a ediţie a Festivalului Jazz At Bran Castle, potrivit www.castelulbran.ro. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO - Curtea interioara a castelului Bran (judeţul Braşov)Concertele vor avea loc de vineri până duminică, începând cu ora 19.00, în curtea interioară a Castelului Bran, şi sâmbătă, de la ora 12.00, în Biserica Evanghelică Râşnov.* Sâmbătă, 25 august, debutează la Palatul Brâncovenesc de la Mogoşoaia ediţia a III-a a Festivalului "Armonii poetice", informează un comunicat al Asociaţiei Culturale "Pro Valores".Prima manifestare va avea loc de la ora 12.00, în Lapidarium, actriţa Lamia Beligan şi Nicolae Szekely, la lăută şi chitară renascentistă, invitând publicul în spaţii poetico-muzicale din perioada Renaşterii europene.În aceeaşi zi, de la ora 17.00, în Sala Scoarţelor, creaţii de Mihai Eminescu, George Enescu şi Dinu Lipatti vor răsuna sub genericul "Coloane Culturale Româneşti", în interpretări semnate de actorul Adrian Titieni şi de pianistul Horia Maxim.Duminică, 26 august, de la ora 12.00, în Lapidarium va avea loc un spectacol inedit, cu titlul "Dans, dans, dans". Pe scenă se vor afla actriţa Medeea Marinescu, violonceliştii Ella Bokor şi Mircea Marian - componenţii Duo Cello Jaya, dar şi creaţiile fotografice semnate de Alina Uşurelu.Ultima manifestare va avea loc în aceeaşi zi, de la ora 17.00, în sala Scoarţelor, când soprana Sorina Munteanu, pianista Viorela Ciucur şi actorul Marius Bodochi vor readuce în atenţia spectatorilor creaţia poetică şi muzicală de la 1918, spectacolul desfăşurându-se sub titulatura "România 100".Accesul la evenimente se face pe bază de invitaţie, care poate fi obţinută scriind pe adresa: asociatiaprovalores@gmail.com. AGERPRES/(Documentare - Mariana Zbora-Ciurel, editor: Doina Lecea, editor online: Adrian Dădârlat)