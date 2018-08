Fostul fotbalist Tomas Repka riscă închisoarea pentru că postat anunțuri false de escortă în numele fostei soții

12:00

Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) ese una dintre cele două mari favorite pentru câștigarea US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, care se va disputa în perioada 27 august – 9 septembrie. Reprezentanta noastră împarte statutul de principală favorită a întrecerii de la New York cu Serena Williams. Ambele sportive […] Post-ul Simona Halep împarte cu Serena Williams statutul de principală favorită la US Open apare prima dată în Libertatea.ro.