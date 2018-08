EXCLUSIV Încă un fotbalist pleacă de la Dinamo! Mâine, după meciul cu Hermannstadt, se oficializează despărțirea

08:50

Azi va fi prezentat oficial noul acționar principal al Rapidului, Victor Angelescu, manager al unei societăți de audit. Echipa are cel mai mare buget din ”C”, un milion de euro, dar suporterii înjură conducerea din cauza dispariției din club a lui Daniel Niculae. Rapid are cea mai ușoară serie, din care ar trebui să promoveze ușor. Plus un lot prea bun pentru Liga a 3-a. Și buget ca pentru "B". ...