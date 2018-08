Finanţele vor controla cum folosesc organizaţiile non-profit banii din sponsorizări (proiect)

15:40

Omul de afaceri Victor Angelescu (34 de ani) a declarat, vineri, în conferinţa de presă în care a fost anunţat oficial ca deţinător a 40% din acţiunile FC Rapid, că se pot face bani din fotbal, el precizând că bugetul formaţiei giuleştene în ediţia 2018-2019 a Ligii a III-a va fi de 1 milion de euro."Negocierile pentru preluarea de către mine a 40% din acţiuni s-au încheiat acum o săptămână. Am semnat şi oficial de acum deţin 40%. Marca este a clubului, nu este pe numele meu. Nu o pot băga în buzunar şi să plec cu ea acasă. Ea a fost achiziţionată de club. Bugetul Rapidului în Liga a III-a va fi de 1 milion de euro. Cred că e destul de bun, dacă nu cumva e cel mai mare buget care a existat vreodată în Liga a III-a. Avem obiectiv clar promovarea, deşi ştim că va fi greu. Dar noi suntem Rapid şi nu ne putem gândi decât la promovarea imediată. Eu am 40% din club, deci asigur 40% din buget. Oricum, nu se pune problema să nu putem asigura în viitor un buget pentru Liga I. Eu de asta am venit aici", a spus el."La Liga a III-a şi a II-a sigur nu se câştigă bani din fotbal. Dar eu am intrat ca businessman tocmai pentru că acum este un fel de vid de putere în fotbal, probabil ca urmare a ceea ce s-a întâmplat acum 8-9-10 ani. Oamenii de afaceri ezită să intre în fotbal. Dar eu cred că e o oportunitate pentru că se pot face bani din fotbal. Într-adevăr, nu la ligile inferioare. Dar dacă ne uităm la cluburile de afară vedem că se câştigă destul de bine din fotbal. Eu am venit la Rapid să ajung departe, în cupele europene. E o investiţie. Vreau să fie bine pentru toată lumea, pentru investitori, jucători şi suporteri", a adăugat Angelescu.Acesta a explicat că în acest moment sunt negocieri cu oameni de afaceri pentru preluarea celorlalte 60 de procente ale clubului, dar cedarea se va face în pachete de 10 şi 20%. "Pentru celelalte acţiuni ale clubului se negociază în acest moment. Nu pot să spun exact, dar se discută cu alţi posibili acţionari. Eu urmează să fiu acţionarul cu cele mai multe procente. Vor fi pachete (n.r. - din cele 60% rămase) de 10 şi 20%. Când va prelua un nou acţionar se va anunţa. Preluarea de acţiuni nu s-a făcut şi nu se va face în schimbul unor sume de bani. Cei care vin ca investitori, cum sunt eu, trebuie să asigure nişte garanţii şi să prezinte un plan. Iar dacă au potenţa financiară pentru a ajuta Rapidul vor veni alături de club, aşa cum am venit şi eu. Eu nu sunt acţionar majoritar... proiectul la Rapid este făcut în aşa fel încât nimeni să nu fie acţionar majoritar (n.r. - peste 50%). Vor fi mai mulţi acţionari tocmai pentru a nu se mai ajunge în insolvenţă sau faliment. Când unul dintre investitori nu va mai putea suporta financiar, atunci rămân ceilalţi şi cred eu că aşa e cel mai bine. Ultimul cuvânt în ceea ce priveşte deciziile îl va avea Consiliul de Administraţie", a explicat noul investitor.Victor Angelescu regretă că Daniel Niculae a decis să renunţe la proiectul noului FC Rapid: "Acum şase luni nu doream să preiau un club mare şi am început ca investitor la alt club (n.r. - FC Snagov). Discuţiile au început apoi cu Daniel Niculae, el m-a abordat, dar la momentul acela am refuzat. Dar având prieteni comuni aceştia mi-au tot spus să vin să investesc la Rapid. Apoi m-am uitat la meciul cu CSA Steaua de pe Arena Naţională şi am rămas impresionat de ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama că nu există o galerie precum cea a Rapidului în ţară şi mi-am spus că am fost un pic naiv când am refuzat şi că dacă vreau să fac ceva în fotbal trebuie să ajung la un club mare. După meciul acela l-am sunat pe Daniel Niculae şi i-am spus că m-am decis şi vreau să discut cu toţi cei implicaţi. Daniel Niculae nu mai e alături de noi la Rapid acum, dar îl aşteptăm. Regret foarte mult că a plecat, cu el am vorbit iniţial pentru a intra la Rapid. El are uşa deschisă oricând la noi. Din păcate e decizia lui, iar eu nu pot obliga pe nimeni să vină dacă are anumite motive din cauza cărora nu vrea să se întoarcă. El este aşteptat chiar de mâine să revină. Funcţia pe care a ocupat-o, cea de preşedinte, am suspendat-o, nu am pus pe nimeni în locul lui. Aşa că dacă va dori să revină alături de acest proiect vom fi cei mai fericiţi. Am avut foarte multe discuţii cu el să îl conving, din păcate a luat decizia de a pleca".Victor Angelescu a precizat că este conştient de presiunea care va exista asupra sa la Rapid. "Am găsit la Rapid o echipă foarte sudată. Într-o perioadă scurtă am reuşit să creăm un lot destul de competitiv pentru Liga a III-a, dar şi să îl aducem acasă pe Florin Manea (n.r. - în funcţia de manager). Şi urmează să aibă loc şi alte surprize. De asemenea, am readus la club foste glorii la echipele de juniori cum sunt Adrian Iencsi, Ştefan Grigorie şi Nicolae Grigore. Ne-am mişcat foarte bine pe piaţa transferurilor pentru Liga a III-a, l-am adus pe Matulevicius, un jucător la care lumea nu se aştepta să vină. Apoi l-am adus pe Robinho, un fotbalist din Liga a III-a braziliană, şi jucători de Liga a II-a şi chiar I, cum este Cârstocea. Apoi sunt şi destui tineri de perspectivă. Deci cred că ne-am mişcat bine. Ştiu că vin la un club mare, ştiu că e presiune pe absolut oricine vine aici. Dar eu şi toţi ceilalţi din club ştim că avem ceva de demonstrat. Urmează un sezon foarte greu, iar eu, ca investitor, trebuie să arăt suporterilor că ştiu ce este Rapidul şi împreună să îl ducem acolo unde îi este locul. Eu de asta am venit aici, sunt bucuros şi foarte mândru că am ajuns la Rapid. Împreună sper să facem o treabă foarte bună şi la anul să fim în Liga a II-a, iar peste doi în Liga I pentru a ne bate la cupele europene şi play-off. Noi îi aşteptăm alături la meciuri pe toţi suporterii, T2, T3 sau T5... îi aşteptăm pe toţi alături de noi", a menţionat el.Baza sportivă Pro Rapid va fi închiriată contra cost de la Primăria Sectorului 1 începând cu primăvara anului viitor, a anunţat noul acţionar. "Din ce ştiu eu, baza Pro Rapid urmează să ajungă la Primăria Sectorului 1. Iar începând cu primăvara anului viitor Primăria o să ne-o pună la dispoziţie contra cost. Nu ştim exact data, dar în primăvară echipa va intra acolo. Iar în ceea ce priveşte stadionul, dacă Giuleştiul va intra în modernizare atunci vom juca în Regie meciurile de acasă", a adăugat Angelescu.În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă a fost prezentat oficial şi noul manager al clubului, impresarul Florin Manea. "E o zi mai specială, ştie toată lumea ce a însemnat tată meu (n.r. - Nicolae Manea) pentru clubul Rapid. Vorbesc de o lună cu cei care se ocupă de acest proiect şi am venit să pun umărul pentru a readuce Rapidul acolo unde îi e locul. Va fi un drum greu, dar sunt înconjurat de oameni cu care am crescut, cum sunt Pancu sau Schumacher. Cei care au venit vor fi şi ei "virusaţi" de dragostea pentru Rapid. Nici George Copos nu era rapidist când a venit, dar a devenit apoi. Victor Angelescu înţelege unde este, pune foarte mare preţ pe istoria Rapidului şi pe valorile de la acest club. Sperăm ca el să ne asigure liniştea, iar noi să muncim toţi spre binele clubului", a spus Florin Manea."Mă bucură că Victor este businessman. Toate cluburile câştigă bani din fotbal dacă lucrurile sunt făcute cum trebuie. Dar nu poţi să câştigi bani dacă nu ai rezultate. Să dea Dumnezeu ca Victor să câştige bani la Rapid, asta înseamnă că echipa asta va avea succes şi toţi vom fi fericiţi. Victor gândeşte ca un businessman, dar uşor-uşor vine şi cu sufletul, pentru că de asta suntem alături de el. Eu nu am venit aici să mă îmbogăţesc, am venit să ajut", a adăugat impresarul.Echipa de fotbal Rapid Bucureşti, antrenată de Constantin Schumacher, va activa în sezonul 2018-2019 în Seria a a II-a a Ligii a III-a.Echipa Rapid Bucureşti a evoluat în ediţia precedentă a Ligii a IV-a sub denumirea de Academia Rapid. La finalul sezonului 2017-2018, după obţinerea promovării în Liga a III-a, societatea care administrează formaţia giuleşteană, SC Fotbal Club R Bucureşti SA, a achiziţionat la licitaţie, în schimbul a 406.800 de euro plus TVA, mărcile, culorile şi trofeele clubului aflat în faliment, SC FC Rapid SA.Gruparea de fotbal SC FC Rapid SA a intrat în procedură de insolvenţă în 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucureşti a dispus intrarea în faliment şi dizolvarea societăţii. Suma totală a datoriilor clubului aflat în proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. Conform legii, lichidatorul trebuia să scoată la licitaţie pentru valorificare sigla, culorile şi mărcile FC Rapid.După declararea falimentului, echipa de fotbal FC Rapid a fost exclusă în vara anului 2016 din Liga I.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)