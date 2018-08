Tânăr de 29 de ani din Timiș, ucis de socru cu mai multe lovituri de cuțit în fața polițiștilor

07:40

Autoritățile americane au descoperit un tunel secret prin care erau transportate droguri care se întinde din subsolul unui fost restaurant din statul Arizona până în Mexic, informează postul BBC. Tunelul de 180 m se află în subsolul unui vechi restaurant din San Luis și se întinde de la granița cu SUA până la o casă […]