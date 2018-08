Iohannis: Aştept cu foarte mult interes concluziile procurorilor militari cu privire evenimentele din Piaţa Victoriei

17:30

Paul Thomas Anderson a câştigat Marele Premiu Fipresci, cea mai importantă distincţie oferită de Federaţia internaţională a criticilor de film, pentru filmul "Phantom Thread", devenind primul regizor care câştigă premiul de trei ori, relatează vineri Variety.Regizorul, care a mai câştigat în 2000 şi 2008 cu "Magnolia" şi "There Will Be Blood", va primi premiul în cadrul ceremoniei de deschidere a Festivalului internaţional de film de la San Sebastian de la 21 septembrie."Phantom Thread" a fost ales drept cel mai bun film al anului într-un sondaj la care au participat 473 de critici internaţionali de film şi jurnalişti. Competiţia a fost deschisă pentru orice film care a avut premiera internaţională din iulie 2017.Pelicula a reuşit să devanseze filmele "Cold War", al lui Pawel Pawlikowski - desemnat cel mai bun regizor la Cannes, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", laureat multiplu la Oscaruri, BAFTA şi Globul de Aur, şi "Zama", regizat de Lucrecia Martel."Phantom Thread", în care Daniel Day-Lewis apare în ultimul său rol principal, a avut premiera la New York în decembrie. Drama romantică, a cărei acţiune se petrece în Anglia anilor '50, spune povestea unui celebru creator de rochii a cărui viaţă meticuloasă este dată peste cap de o tânără cu o voinţă puternică care devine muza şi iubita lui.Vicky Krieps şi Lesley Manville joacă în acest film care a primit şase nominalizări la Oscar, printre care şi pentru cel mai bun film al anului. Mark Bridges a câştigat în cele din urmă premiul pentru cele mai bune costume."Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" şi "Zama" au avut amândouă premiera la Festivalul de film de la Veneţia din 2017. "Cold War" a fost prezentat în premieră în cadrul competiţiei festivalului de la Cannes din luna mai.Marele premiu Fipresci a fost acordat pentru prima dată în 1999.Ultimul regizor care a primit distincţia este finlandezul Aki Kaurismaki, pentru pelicula "The Other Side of Hope". Kaurismaki a mai câştigat premiul în 2002, pentru filmul "The Man Without a Past". Pe lista câştigătorilor s-au mai aflat de-a lungul timpului Michael Haneke, Richard Linklater, Pedro Almodovar, Jean-Luc Godard, Cristian Mungiu, George Miller, Jafar Panahi şi Maren Ade - singura femeie care a obţinut acest premiu până în prezent.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: (C) Focus Features / Youtube