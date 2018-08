Un tânăr a fost ucis de socrul său ca să nu plece de acasă

17:45

Ludovic Orban este genul de lider negativ, care scoate tot ce este mai rău din oameni. Când vine un tânăr de 24 de ani și îți spune povești, are circumstanțe atenuante: vârsta. Dar când vine unul de 50 de ani, nu are nicio scuză. PNL nu are niciun proiect pentru România. Acestea sunt motivele pentru care unul dintre liberalii vechi crede că Orban ar trebui să plece din fruntea formațiunii.