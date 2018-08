Fotbal: Di Maria relativizează neconvocarea sa şi a lui Messi la naţionala Argentinei

18:40

Fostul internaţional Mihai Timofte, preşedinte al Sindicatului Naţional al Handbaliştilor din România (SNHR), a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că structura pe care o conduce a fost înfiinţată pentru că jucătorii de handbal aveau nevoie de protecţie."A fost nevoie de o protecţie a jucătorului de handbal şi pe lucrul acesta ne-am bazat în demersul nostru. Pentru că ştim că din triunghiul "jucător de handbal - club - federaţie", sportivul rămăsese singurul neprotejat. De aici am decis să ne înfiinţăm ca sindicat. Sunt probleme la toate cluburile. De ieri, când am anunţat (n.r. - înfiinţarea SNHR), au început să sune. Ştiam noi de unele cazuri, dar acum ne dăm seama că sunt foarte multe. Mă gândesc acum că aproape toate cluburile de handbal fac câteva mici abuzuri în privinţa sportivilor. Şi atunci vom fi o nucă tare pentru federaţie. Pentru că până la urmă federaţia e cea care decide lupta cu sportivul. Avem nevoie de membri, deja am strâns, dar îi aşteptăm pe toţi alături pentru a fi cât mai mulţi şi mai puternici. Sunt convins că vom strânge multe adeziuni şi mă bazez pe solidaritatea jucătorului de handbal, el sigur înţelege faptul că doar ca echipă putem performa. Ni se pot alătura şi jucătorii străini, bineînţeles. Există o taxă de aderare la sindicat şi e diferenţiată în funcţie de participarea la competiţii. Pentru Liga I este de 500 de lei pe an, la Liga a II-a este 250 de lei, iar pentru juniori între 16 şi 18 ani este 100 de lei. Banii aceştia ne vor ajuta să funcţionăm. În funcţie de numărul de adeziuni e posibil ca această taxă să mai scadă. Totul va fi transparent, modul de cheltuire a banilor sindicatului şi celelalte lucruri care ţin de administrare", a spus preşedintele recent înfiinţatului sindicat.Retras din activitate la finalul sezonului 2017-2018 de la Dunărea Călăraşi, Timofte a menţionat că SNHR va oferi o serie întreagă de beneficii jucătorilor care activează în România. "Am plecat la drum, iar acum ne adresăm jucătorului de handbal. Vrem să asigurăm handbaliştilor în primul rând asistenţă juridică pentru că ei nu au întotdeauna cunoştinţe despre noţiunile de drept. Are nevoie de asistenţă atât la semnarea unui contract, cât şi pe parcursul desfăşurării lui. De asemenea, handbaliştii vor putea fi reprezentaţi de noi în faţa comisiilor federaţiei, dar şi a instanţelor de orice fel, naţionale sau europene. Noi urmărim un model de sindicat de succes în România, cel din fotbal. De asemenea, vom oferi sportivilor asistenţă fiscală, asistenţă de specialitate în domeniul financiar, dar şi programe de formare profesională după retragerea din activitate. Ne-am gândit şi la un fond de pensii private pentru sportivi. Noi vom lua asupra noastră responsabilităţile handbaliştilor de zi cu zi pentru ca ei să se concentreze mai mult pe performanţa sportivă. Clubul va fi şi el fericit atunci când va avea un jucător care va performa în condiţii optime. Avem în proiect organizarea Galei Handbalului Românesc în cadrul căreia cei mai buni sportivi vor primi recunoaşterea binemeritată", a precizat Mihai Timofte.Sindicatul Naţional al Handbaliştilor din România este afiliat la Blocul Naţional Sindical (BNS) şi va beneficia la început de ajutorul Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori (AFAN). Preşedinte al BNS şi secretar general al AFAN, Dumitru Costin a declarat că există deja cazuri în care drepturile jucătorilor de handbal au fost încălcate."În ciuda unor restricţii din legea naţională, legea 62 în baza cărora se organizează structurile sindicale, în urmă cu o lună Sindicatul Naţional al Handbaliştilor din România a intrat în legalitate prin sentinţă judecătorească definitivă. Organismul de conducere l-a ales pentru funcţia de preşedinte pe Mihai Timofte. Punem la dispoziţie sediul şi logistica AFAN, dar şi specialiştii în drept sportiv pentru a-l ajuta pe orice membru al noului sindicat. Deja avem anumite cazuri în care ne-au fost semnalate încălcări ale contractelor jucătorilor. Noi nu vom tolera ca propriile reguli ale Federaţiei Române de Handbal să nu fie respectate. Structura noastră este deschisă şi antrenorilor din handbal, deci şi ei pot fi reprezentaţi. În momentul de faţă structura noastră este una masculină, sperăm însă ca şi fetele să adere la sindicatul nostru. În perioada imediat următoare noi vom merge şi către celelalte discipline sportive pentru a crea un cadru sportivilor prin care să îşi apere mai bine interesele", a afirmat el."În cursul săptămânii viitoare vom transmite cererea de afiliere a Sindicatului Naţional al Handbaliştilor din România la Federaţia Europeană a Handbaliştilor (EHPU). Ne cunoaştem şi ştim că aşteptau de mult ca sportivii din România să se alăture familiei europene a handbalului. Şi probabil că în scurt timp vom deveni membri cu drepturi depline ai acestei structuri sindicale europene. Apoi vom solicita Federaţiei Române de Handbal o întâlnire de lucru pentru a ne prezenta şi a vedea în ce măsură conducerea FRH are disponibilitatea să înceapă să lucreze cu noi pe unele teme", a adăugat Dumitru Costin.Prezent la conferinţa de presă, preşedintele AFAN, Emilian Hulubei, a afirmat: "O dată cu înfiinţarea sindicatului handbaliştilor s-a văzut cât de greu este în România să înfiinţezi o structură sindicală. Din păcate din ce în ce mai puţine sindicate reuşesc să treacă de tribunal. Dar după 3 ani am reuşit să înfiinţăm sindicatului handbaliştilor. Le doresc multă baftă, ei sunt la început, dar va fi o muncă foarte grea. Noi vom fi lângă ei, îi vom sprijini cu tot ce au nevoie. Experienţa noastră cu siguranţă îi va ajuta. Sper să reuşească măcar o parte din ce a reuşit AFAN la început".Fost jucător, în prezent antrenor de handbal, Viorel Mazilu este unul dintre primii membri ai noului sindicat. El susţine că experienţa din litigiul cu CSA Steaua, club care i-a desfăcut unilateral contractul de muncă, l-a făcut să realizeze importanţa unui sindicat al handbaliştilor."Antrenorul are aceleaşi drepturi ca şi un jucător în cadrul sindicatului. Iar ăsta e un lucru fantastic. Situaţia pe care am avut-o eu în ultimii doi ani şi jumătate, acea 'bătălie' cu clubul (n.r. - CSA Steaua Bucureşti) şi federaţia, ne-a ajutat să construim această structură. Noi suntem sătui de abuzurile făcute de cluburi. Ideea e simplă, încercăm să ajutăm toţi sportivii şi toţi antrenorii cu tot ce putem. Suntem bine văzuţi în momentul de faţă, avem şi sprijin european şi sunt sigur că peste un an vom fi şi mai puternici. Sper ca handbalul să devină ce este fotbalul în momentul de faţă. Adică să se meargă drept şi să se respecte ce spun regulamentele şi statutele. Pentru că acum handbaliştii nu sunt protejaţi în niciun fel. În sfârşit intrăm şi noi în normalitate. Probabil că în alte ţări sunt sindicate de zeci de ani, la noi în handbal a apărut abia în 2018", a menţionat Viorel Mazilu.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Anda Badea)