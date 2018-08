Benfica de România va dona încasările din prima etapă a Ligii a V-a copiilor-fotbaliști de la Sarichioi. Intrarea e liberă, iar organizatorii partidei caritabile vă invită să fiți alături de micuții sportivi tulceni

21:10

Avem cei mai pricepuți elevii din lume la capitolul construirea unui robot. Echipa României a luat cinci medalii de aur la Olimpiada First Global Challenge 2018 din Mexic, cea mai mare competiție de profil din câte există. La Olimpiada Internațională Robotica First Global, care a avut loc în perioada 16-18 august, în Mexico City, românii […] Post-ul VIDEO/Mircea Nistor, profesorul olimpicilor la Robotică: “Sistemul de învățământ românesc este ca o cantina săracă, ce are meniu fix, nu foarte apetisant!” apare prima dată în Libertatea.ro.