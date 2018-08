Nașul a rupt tăcerea despre ”nunta secolului” din România: ”Am adus lăutari, băutură și prostituate la închisoare!”

16:10

Un tânăr în vârstă de 29 de ani a fost omorât, vineri, în localitatea Biled din județul Timiș, de socru, după ce a fost lovit cu mai multe lovituri de cuțit în fața polițiștilor veniți să aplaneze conflictul izbucnit între cei doi Crima a avut loc, vineri, în localitatea Biled, din județul Timiș. Potrivit unor […]