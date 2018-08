Tenis: Alexandra Dulgheru, învinsă în ultimul tur al calificărilor la US Open

21:30

Liderul PNL, Ludovic Orban, nu a dorit să dea toate detaliile întâlnirii de vineri seara, de la Sibiu, dintre liberali şi preşedintele Klaus Iohannis."Haideţi să nu intrăm chiar în detaliu, că nu pot să vă transmit chiar tot ce a spus preşedintele", a declarat Orban, întrebat fiind dacă preşedintele i-a şi criticat pe liberali sau le-a adresat reproşuri.Ludovic Orban a spus că liberalii s-au bucurat foarte mult de întâlnirea cu Klaus Iohannis, care a durat trei ore."În primul rând ne bucurăm foarte mult că preşedintele a fost alături de noi şi că am putut să abordăm subiecte extrem de importante, cum sunt subiectul Summitului Consiliului European care va avea loc la Sibiu în mai 2019. (...) De asemenea, am abordat summitul extrem de important care se va organiza în septembrie şi care este boicotat de actualul Guvern prin tentativa de rectificare bugetară, este vorba de Summitul celor Trei Mări. (...) Am discutat despre Preşedinţia Consiliului UE, pe care o va deţine România (...). Am discutat - şi din păcate trebuie să tragem un semnal de alarmă, pe care îl tragem pentru că este esenţial - faptul că Guvernul (...) are foarte multe rămâneri în urmă (...) şi din acest motiv credem că Guvernul trebuie să acorde o prioritate zero pentru pregătirea Preşedinţiei UE", a spus Ludovic Orban.Preşedintele Klaus Iohannis a declarat la finalul întâlnirii cu liberalii că "atmosfera este foarte bună"."Am discutat despre cum va fi în 2019, Preşedinţia Consiliului Uniunii, Summitul din Sibiu, am discutat mai multe lucruri şi m-am bucurat că acum, la sfârşit, am reîntâlnit şi câţiva oameni cu care am lucrat împreună în Sibiu. În ansamblu, atmosfera este una foarte bună şi cred că toţi vom pune umărul să ieşim foarte bine în 2019", a afirmat Iohannis.Klaus Iohannis nu a fost deranjat de faptul că unii jurnalişti au obţinut informaţii din interiorul şedinţei PNL şi a spus că le-a adresat liberalilor "câteva gânduri, idei pozitive"."Văd că sunteţi foarte bine informaţi. Mă bucură. Eu le-am adresat câteva gânduri, câteva idei pozitive. Cred că PNL este un partid în consolidare şi, cu siguranţă, cât de consolidaţi şi cât de bine se vor prezenta vom vedea în alegerile care urmează, 2019 - 2020", a spus Iohannis.Preşedintele Klaus Iohannis a participat vineri la o reuniune informală a membrilor Biroului Executiv al PNL iar la final a ieşit să facă declaraţii, însoţit de preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi prim-vicepreşedintele PNL, liderul filialei locale, Raluca Turcan. La întâlnirea de la Sibiu a fost prezent şi Vasile Blaga. AGERPRES/(A-Isabela Paulescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Anda Badea)