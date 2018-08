Turneul ITF de la București. Cristina Adamescu și Andreea Ghitescu au pierdut finala de dublu la ”Cupa Centenarului”

03:10

Silviu Lung antrenează la CSO Filiași. Are un președinte bine înfipt la FRF. Aflat la prima experiență ca antrenor principal, fostul portar al echipei naționale și căpitan al României la Mondialul din 1990 are un obiectiv îndrăzneț pentru acest sezon al ligii a treia. A îmbrăcat tricoul naționalei în 77 de jocuri, a participat la CE […]