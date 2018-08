Peste 100 de noi cazuri de rujeolă confirmate în ultima săptămână

08:10

De un an și mai bine, Mihai Țiulică nu mai poate merge. Are 76 de ani. Nu vede cu ochiul drept, de câțiva ani. Nu se poate ține în cârje, se târâie de la pat la scaunul de lângă sobă, să aprindă focul. El se ocupă de gospodărie, de un an și jumătate, de când […] ROMÂNI AI NIMĂNUI. Tanti Veronica nu vede, nea Mihai nu merge. Sunt bătrânii care nu există pentru Asistența Socială, nici pentru primăria comunei unde locuiesc de-o viață – VIDEO