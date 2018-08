Incredibil! Ungaria insultă justiția din România

09:30

1. Daniel Dumitru a locuit multa vreme in Voluntari, alaturi de fosta sotie cu care are o fiica de sapte ani. Voluntariul e un fief politic al PSD, de unde exista informatii neoficiale ca ar fi fost adusi huligani in Piata Victoriei.2. Barbatul arestat pentru furtul armei este adus in discutie in legatura cu persoane despre care primarul din Petrachioaia spune ca sunt folosite la "mitinguri, proteste si greve".3. Daniel Dumitru are o viata complicata si o situatie materiala precara, avand in intretinere o mama si o sora cu probleme de sanatate, o fiica si o nepoata. Strada Macesului din Petrachioaia e lunga de aproape un kilometru. Drumul pietruit incepe din soseaua ce duce spre Bucuresti, aflat la 20 de kilometri, si se termina intr-un camp.Rarele masini care trec pe piatra marunta ridica un praf gros ce aminteste de norul gazelor lacrimogene imprastiate de jandarmi in Piata Victoriei in data 10 august.Intr-un capat, aproape de camp, se afla casa mamei lui Daniel Dumitru, barbatul de 32 de ani care a furat pistolul Stefaniei, jandarmul atacat de un grup de huligani in Piata Victoriei si salvat de protestatari. Articolul integral pe ZIARE.COM