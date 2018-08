Bianca Drăgușanu spune totul despre relația cu Victor Slav. “Ne-am dus împreună la Deva “

13:20

Simona Halep se plânge, după tragerea la sorți de la US Open. Ce anume o face optimistă. Va intra pe teren luni, pe terenul ”Louis Armstrong”, pentru jocul din primul tur. Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a avut un discurs afectat, la conferința de presă de dinaintea turneului de la US Open. Jucătoarea noastră […] Post-ul Simona Halep se plânge, după tragerea la sorți de la US Open. Ce anume o face optimistă apare prima dată în Libertatea.ro.