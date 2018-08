Mesajul lui Florin Călinescu după moartea lui Rudy Rosenfeld. “Îți mulțumesc“

15:30

Hagi și Dică au preferațat derby-ul Viitorul – FCSB, de duminică seară (ora 21.00, Digi, Look, Telekom). Gheorghe Hagi a dezvăluit cum va destabiliza echipa lui Dică. „Este un meci greu, dar am arătat că suntem capabili să ne duelăm cu oricine, încercăm să fim mai buni și să câștigăm. Suntem într-o formă bună, acasă suntem puternici, […] Post-ul Hagi și Dică au preferațat derby-ul Viitorul – FCSB, de duminică seară (ora 21.00, Digi, Look, Telekom) apare prima dată în Libertatea.ro.